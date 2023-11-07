Стало известно время первого заселения в жилой комплекс в Шуше

Стало известно время первого заселения в жилой комплекс из 23 зданий в городе Шуша после окончания строительных работ.

Как сообщает во вторник Day.Az, заселение бывших вынужденных переселенцев в эти здания начнется в первом квартале 2024 года.

Об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов во время ознакомления Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой со строительными работами, проводимыми в данном жилом комплексе. Он проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Отметим, что общая площадь жилого комплекса составляет около 8 гектаров. Строительство первых 8 зданий началось 1 июля прошлого года, а 15 зданий - 1 сентября.

Строительство комплекса планируется завершить в конце этого года.