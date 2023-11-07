https://news.day.az/society/1612913.html Очередной восстановительный проект Фонда Гейдара Алиева в Шуше - ФОТО - ВИДЕО
Очередной восстановительный проект Фонда Гейдара Алиева в Шуше - ФОТО - ВИДЕО
Три жилых здания на улице Кочарли в городе Шуша, построенные в середине XIX века в характерном для Карабахской архитектурной школы стиле, были разрушены во время оккупации, придя в непригодное состояние.
Как сообщает во вторник Day.Az, Фонд Гейдара Алиева с мая 2022 года начал работы по восстановлению и ремонту этих жилых зданий.
Восстановленные фондом здания сегодня были сданы в пользование как отель "Yasəmən".
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