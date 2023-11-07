Очередной восстановительный проект Фонда Гейдара Алиева в Шуше

Три жилых здания на улице Кочарли в городе Шуша, построенные в середине XIX века в характерном для Карабахской архитектурной школы стиле, были разрушены во время оккупации, придя в непригодное состояние.

Как сообщает во вторник Day.Az, Фонд Гейдара Алиева с мая 2022 года начал работы по восстановлению и ремонту этих жилых зданий.

Восстановленные фондом здания сегодня были сданы в пользование как отель "Yasəmən".