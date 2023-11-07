Расширены полномочия минздрава Азербайджана

Аккредитация медицинских учреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, будет осуществляться комиссией по аккредитации медицинских учреждений, созданной министерством здравоохранения.

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

До сих пор состав комиссии утверждался главой Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в отношении медицинских учреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями, а в отношении других медицинских учреждений - главой минздрава. Отныне состав комиссии будет утверждаться главой минздрава.