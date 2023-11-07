Расширены полномочия министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана

Ряд полномочий Государственного таможенного комитета Азербайджана по регулированию и контролю международных автомобильных перевозок передан министерству цифрового развития и транспорта.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета министров о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 10 января 1997 года № 6 "Об утверждении Положения о "Системе разрешений", регулирующей международные автомобильные перевозки на территории Азербайджанской Республики".

С этой целью был изменен пункт 3 Положения. Таким образом, полномочия по регулированию и контролю международных автомобильных перевозок, осуществляемых на таможенных пограничных пунктах пропуска автотранспортными средствами, зарегистрированными в иностранных государствах, переданы министерству цифрового развития и транспорта.