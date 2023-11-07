https://news.day.az/society/1612929.html В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы - ФОТО
В Культурном центре СГБ Азербайджана представлена программа, посвященная Дню Победы - ФОТО
В Культурном центре Службы государственной безопасности представлена культурная программа, посвященная 8 Ноября - Дню Победы.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в пресс-службе СГБ Азербайджана.
Было отмечено, что на мероприятии присутствовали сотрудники СГБ, участники Отечественной войны Азербайджана, курсанты Академии СГБ имени Гейдара Алиева, военнослужащие воинской части.
Концерт, сопровождавшийся выступлениями известных деятелей культуры и искусства на патриотическую тему, был встречен зрителями с большим интересом.
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