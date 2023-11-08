https://news.day.az/society/1612947.html В Азербайджане начались пятидневные праздничные каникулы
В Азербайджане начались пятидневные праздничные каникулы
В Азербайджане начались пятидневные праздничные каникулы.
Как сообщает Day.Az, в соответствии с постановлением Кабинета министров, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней пятница 10 ноября 2023 года была объявлена нерабочим днем, а прошлая суббота, 4 ноября - рабочим.
Таким образом, 8, 9, 10, 11 и 12 ноября будут в Азербайджане нерабочими днями.
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