В Азербайджане начались пятидневные праздничные каникулы.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с постановлением Кабинета министров, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней пятница 10 ноября 2023 года была объявлена нерабочим днем, а прошлая суббота, 4 ноября - рабочим.

Таким образом, 8, 9, 10, 11 и 12 ноября будут в Азербайджане нерабочими днями.