На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение

"По предварительным данным, на границе Азербайджана и Ирана произошло землетрясение".

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Было отмечено, что землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в 09:18, ощущалось в приграничных районах - Ярдымлинском, Лерикском, Саатлинском, Агдамском районах.