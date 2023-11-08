https://news.day.az/society/1612972.html На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение
На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение
"По предварительным данным, на границе Азербайджана и Ирана произошло землетрясение".
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Было отмечено, что землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в 09:18, ощущалось в приграничных районах - Ярдымлинском, Лерикском, Саатлинском, Агдамском районах.
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