Азербайджанский народ с большой радостью и гордостью отмечает 8 ноября - День Победы

Азербайджанский народ с большой радостью и гордостью отмечает третью годовщину славной победы в Отечественной войне.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фоторепортаж с праздничных шествий личного состава Вооруженных сил Азербайджана по случаю 8 ноября - Дня Победы, к которым присоединились и жители столицы.

Отметим, что марши проходят по 4 маршрутам:

Первый маршрут - Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюль-Бюля, Киноцентр Низами, проспект Нефтяников, площадь Азадлыг, торговый центр "Амай".

Второй маршрут - Аллея шехидов, комплекс Flame Towers, станция метро "Ичеришехер", крепостные ворота, Азербайджанский государственный кукольный театр, круг "Азнефть", памятник "Бахрам Гур".

Третий маршрут - парк Г.Мусабекова, улица Абдуррахман бека Хагвердиева, проспект Гусейна Джавида, парк Гусейна Джавида, проспект Парламента, Аллея шехидов.

Четвертый маршрут - спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар", улица Самеда Вургуна, Парк офицеров, Бакинский государственный цирк, Дворец Гейдара Алиева, памятник И.Насими (в сторону проспекта Нефтяников).

Кроме того, в городах Гянджа, Барда, Физули, Лачин и Зангиланском районе по определенным маршрутам также проходят марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.