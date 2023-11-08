https://news.day.az/society/1613016.html Два микрорайона Баку останутся без воды
Два микрорайона Баку останутся без воды
Сегодня будет ограничена подача питьевой воды в 7-й и 8-й микрорайоны Бинагадинского района города Баку.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов.
Причиной ограничений является авария на магистральном трубопроводе.
Ведомство приносит извинения абонентам за причиненные неудобства.
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