Два микрорайона Баку останутся без воды

Сегодня будет ограничена подача питьевой воды в 7-й и 8-й микрорайоны Бинагадинского района города Баку.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов.

Причиной ограничений является авария на магистральном трубопроводе.

Ведомство приносит извинения абонентам за причиненные неудобства.