Участие в марше по случаю Дня Победы в Баку - большая радость и гордость

Возможность принять участие в марше по случаю 8 ноября - Дня Победы в Баку - большая радость и гордость.

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend заявил житель Загаталы Абдуррахманов Орудж, приехавший в Баку на праздничные шествия по случаю 8 ноября - Дня победы.

"Я приехал из Загаталы на День Победы. Наши храбрые сыны освободили азербайджанские земли от оккупации. Очень приятно, что наш народ помнит этот день, вспоминает своих героев", - добавил О.Абдуррахманов.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.