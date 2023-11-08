Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в окрестностях столицы возможны кратковременные дожди. Ветер - южный, временами с порывами. Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем - 18-23° тепла.

В регионах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет преобладать местами усиливающийся умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 22-27°, в горах - ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.