https://news.day.az/society/1613087.html В Баку на территории завода произошел пожар - ВИДЕО
В Баку на территории завода произошел пожар - ВИДЕО
На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на территории завода, расположенного в Сураханском районе столицы.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, в связи с информацией, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы министерства.
Благодаря оперативному вмешательству, пожар был потушен в кратчайшие сроки, предотвращено распространение огня.
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