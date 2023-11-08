В Баку на территории завода произошел пожар

На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на территории завода, расположенного в Сураханском районе столицы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, в связи с информацией, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы министерства.

Благодаря оперативному вмешательству, пожар был потушен в кратчайшие сроки, предотвращено распространение огня.