Началось снабжение города Лачин природным газом

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проектами реставрации и реконструкции, которые будут реализованы Фондом Гейдара Алиева в ряде зданий на улице Панахали хана в Шуше - ФОТО - ВИДЕО

7 ноября 15:37 (UTC+04), Официальная хроника 6 965