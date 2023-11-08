Началось снабжение города Лачин природным газом

Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) начало снабжать город Лачин природным газом. На начальном этапе 150 из 600 домов были газифицированы путем установки газовых счетчиков.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

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