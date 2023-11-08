В Баку организован концерт в честь третьей годовщины Победы в 44-дневной войне

8 ноября в Приморском национальном парке в Баку по случаю Дня Победы организован праздничный концерт.

Как передает Day.Az, на концерте звезды азербайджанской эстрады выступили с концертной программой.

Концертная программа была встречена жителями столицы с интересом.

В честь третьей годовщины Победы в 44-дневной войне столица, в том числе Приморский национальный парк, а также другие парки и центральные улицы города, здания и балконы домов украшены азербайджанским флагом. На билбордах, мониторах и баннерах можно увидеть эмблему "харыбюльбюль" и лозунги Победы.