Сколько человек получили инвалидность за январь-октябрь?

В Азербайджане за январь-октябрь 41,3 тысячам человек была присвоена инвалидность и 69,8 тысячам оказаны реабилитационные услуги.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в январе-октябре текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве присвоило инвалидность 41,3 тысячам человек.

"Из них 20,5 тысячам была присвоена первичная инвалидность, а 20,8 тысячам - повторная инвалидность. После признания инвалидности этим лицам через электронную систему в упреждающем порядке были назначены социальные выплаты по инвалидности.

За указанный период в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны реабилитационные услуги 69,8 тысячам человек", - говорится в сообщении министерства.