Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Усиливающийся юго-западный ветер утром сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем 16-19 ° тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 50-60%.

В районах Азербайджана, в некоторых местах ожидаются дожди. В отдельных местах - кратковременные ливни, грозы, град, в горных районах выпадет снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит 7-12° тепла, днем 15-20° тепла, ночью в горах 0-5° тепла, днем 5-10 ° тепла.