https://news.day.az/society/1613361.html Дорожная полиция обратилась к водителям
Дорожная полиция обратилась к водителям
Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с ремонтом дороги на территории Ясамальского района.
Об этом Day.Az сообщил сотрудник управления Араз Аскерли.
Было отмечено, что в связи с ремонтными работами на участке дороги от "Волчьих ворот" (Гурд гапысы) до Бадамдара меняется направление движения.
"Ремонтные работы будут проводиться в течение пяти дней", - сказал он.
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