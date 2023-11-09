Дорожная полиция обратилась к водителям

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с ремонтом дороги на территории Ясамальского района.

Об этом Day.Az сообщил сотрудник управления Араз Аскерли.

Было отмечено, что в связи с ремонтными работами на участке дороги от "Волчьих ворот" (Гурд гапысы) до Бадамдара меняется направление движения.

"Ремонтные работы будут проводиться в течение пяти дней", - сказал он.