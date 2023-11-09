В Агсуинском районе Азербайджана 7 человек пострадали в ДТП

В селе Гарагоюнлу Агсунского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ 2107" столкнулся с автомобилем марки "Мерседес".

Установлены личности пострадавших в тяжелом ДТП в Агсу.

Пострадали жители Агсу водитель "ВАЗ 2107" 32-летний Абдыев Малик Салим оглу и пассажиры автомобилей 33-летний Османлы Афаг Низамеддин гызы, 63-летняя Гурбанова Назакет Алмамед гызы, 65-летний Аббасов Камиль Мусахан оглу, 7-летняя дочь водителя Абдыева Сяма Малик гызы, 57-летняя Аббасова Гюлюш Салман гызы и 31-летняя Абдыева Афет Низамеддин гызы.