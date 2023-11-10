Поножовщина в Баку

В Баку произошла поножовщина.

Как сообщили Day.Az в МВД, 9 ноября примерно в 17:00 в полицию поступила информация о том, что в Хатаинском районе один человек получил колото-резаное ранение.

Сотрудники 37-го отдела полиции Хатаинского РУП задержали по подозрению в совершении преступления жителя Баку Руслана Асадова (1986 г.р.).

По факту проводится расследование.