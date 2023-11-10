https://news.day.az/society/1613457.html Поножовщина в Баку
Поножовщина в Баку
В Баку произошла поножовщина.
Как сообщили Day.Az в МВД, 9 ноября примерно в 17:00 в полицию поступила информация о том, что в Хатаинском районе один человек получил колото-резаное ранение.
Сотрудники 37-го отдела полиции Хатаинского РУП задержали по подозрению в совершении преступления жителя Баку Руслана Асадова (1986 г.р.).
По факту проводится расследование.
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