https://news.day.az/society/1613464.html Высота волн на Каспии достигла 4 м – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Высота волн на Каспии достигла 4 м – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 10:00 на территории страны дует сильный ветер.
На данный момент в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость ветра достигает 30 м/с.
По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн в Каспийском море составляет 4 метра.
В регионах также наблюдается ветреная погода.
Скорость ветра достигает в Нафталане 26 м/с, в Геранбое 23 м/с, в Гяндже, Шахдаге 20 м/с, в Алтыагадже, Барде, Гобустане 18 м/с, в Тертере, Шабране, Губе 16 м/с.
Сильный ветер на территории страны с вечера постепенно ослабнет.
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