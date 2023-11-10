Смерть в бакинском метро

Сегодня утром машинист поезда ЗАО "Бакинский метрополитен", следовавшего по маршруту "Ази Асланов - Дарнагюль", в 6:06 сообщил диспетчерскому центру об ухудшении состояния пассажира.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО.

По имеющейся информации, пассажир скончался после высадки на станции "Нефтчиляр", куда были немедленно вызваны врачи скорой медицинской помощи. Медицинский персонал подтвердил факт смерти пассажира, которому было примерно 70 лет.