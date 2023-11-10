МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с сильным ветром, наблюдаемым на территории страны.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на данный момент в Баку и на Абшеронском полуострове дует сильный ветер, такая погода сохранится до вечера.

МЧС призывает население соблюдать правила безопасности в такую погоду.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду, так как сильный ветер затрудняет тушение пожаров.