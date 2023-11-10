https://news.day.az/society/1613484.html МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с сильным ветром
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с сильным ветром
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с сильным ветром, наблюдаемым на территории страны.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на данный момент в Баку и на Абшеронском полуострове дует сильный ветер, такая погода сохранится до вечера.
МЧС призывает население соблюдать правила безопасности в такую погоду.
Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду, так как сильный ветер затрудняет тушение пожаров.
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