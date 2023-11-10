Тяжелое ДТП в Азербайджане,

На территории села Пирабадиль Шабранского района Азербайджана произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей "ВАЗ 2106" и "Nissan" пострадали 5 человек. Это 31-летний Алисахиб Зейналов, 19-летний Эльмир Сардаров, 16-летний Джавад Зейналов, 36-летний Эльхан Гашимов и Джамиль Велиев.

Пострадавшие госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.