Несчастный случай в Азербайджане

В Билясуварском районе от пищевого отравления скончалась 8-летняя девочка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел в селе Тезекенд.

Мамедли Теллиханым Анар гызы, 2015 г.р., с диагнозом "отравление" в тяжелом состоянии была доставлена в Билясуварскую районную центральную больницу. Несмотря на усилия врачей, девочку спасти не удалось.

Отметим, вчера Т. Мамедова вместе ела дома маринованную капусту, приготовленную в домашних условиях. После этого ей стало плохо. Предположительно, именно капуста стала причиной отравления.

По факту проводится расследование.