https://news.day.az/society/1613550.html Несчастный случай в Азербайджане
Несчастный случай в Азербайджане
В Билясуварском районе от пищевого отравления скончалась 8-летняя девочка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел в селе Тезекенд.
Мамедли Теллиханым Анар гызы, 2015 г.р., с диагнозом "отравление" в тяжелом состоянии была доставлена в Билясуварскую районную центральную больницу. Несмотря на усилия врачей, девочку спасти не удалось.
Отметим, вчера Т. Мамедова вместе ела дома маринованную капусту, приготовленную в домашних условиях. После этого ей стало плохо. Предположительно, именно капуста стала причиной отравления.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре