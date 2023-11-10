Сильный ветер повалил 13 деревье в Баку

Начавшийся вчера сильный ветер, который продолжает дуть в Баку, повалил 13 деревьев.

Об этом Day.Az сообщили в Объединении хозяйства по озеленению г. Баку.

Ветер также сломал большие ветви 23 деревьев.

Работники Объединения расчистили территории и в связи с ветром работают в усиленном режиме.