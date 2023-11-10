https://news.day.az/society/1613555.html Сильный ветер повалил 13 деревье в Баку
Сильный ветер повалил 13 деревье в Баку
Начавшийся вчера сильный ветер, который продолжает дуть в Баку, повалил 13 деревьев.
Об этом Day.Az сообщили в Объединении хозяйства по озеленению г. Баку.
Ветер также сломал большие ветви 23 деревьев.
Работники Объединения расчистили территории и в связи с ветром работают в усиленном режиме.
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