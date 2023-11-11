https://news.day.az/society/1613620.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
На территории Исмаиллинского района Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3 произошло в 08:00 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 3 километрах к северу от станции Исмаиллы. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
Подземные толчки не ощущались.
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