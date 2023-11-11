В Азербайджане произошло землетрясение

На территории Исмаиллинского района Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3 произошло в 08:00 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 3 километрах к северу от станции Исмаиллы. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Подземные толчки не ощущались.