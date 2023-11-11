https://news.day.az/society/1613630.html Разрушительные последствия сильного ветра в Баку - ВИДЕО
Разрушительные последствия сильного ветра в Баку - ВИДЕО
Сильный ветер в Баку не прошел бесследно.
Как передает Day.Az со ссылкой на ATV Xəbər, на территории жилого массива, расположенного в Бинагадинском районе, обрушился находившийся в аварийном состоянии забор, в результате чего нанесен ущерб восьми автомобилям.
Жители отметили, что не знают, к кому обратиться по поводу возмещения ущерба.
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