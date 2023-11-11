В этом районе Азербайджана выпал снег

В высокогорных районах Губинского района выпал снег.

Как сообщили Day.Az в субботу в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, высота снежного покрова в Грызе и пункте Гудьялчай-Хыналыг составила 1 сантиметр.

Температура воздуха на горных территориях опустилась до минус 3 градусов.

Отметим, что по информации на 18:00 10 ноября, в Дашкесане, Гедабее, Шамкире, Гахе, Огузе, Губе, Алтыагаче, Шеки, Халтане, Мингячевире, Лянкяране, Астаре временами шел дождь, в Гусаре, Хыналыге, Шахдаге - снег.