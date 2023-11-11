Вниманию водителей

Сегодня из-за ремонтных работ на эстакаде в Баку, расположенной на пересечении улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова, движение транспорта будет ограничено.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Работы будут проводиться до 17:00 на участке от пересечения перекрестка с улицей Джейхуна Салимова до входа в первый тоннель со стороны круга "20 Января" в сторону станции метро "Кероглу".

Водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты.