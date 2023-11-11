https://news.day.az/society/1613664.html Вниманию водителей - движение транспорта будет ограничено
Вниманию водителей - движение транспорта будет ограничено
Сегодня из-за ремонтных работ на эстакаде в Баку, расположенной на пересечении улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова, движение транспорта будет ограничено.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Работы будут проводиться до 17:00 на участке от пересечения перекрестка с улицей Джейхуна Салимова до входа в первый тоннель со стороны круга "20 Января" в сторону станции метро "Кероглу".
Водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты.
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