https://news.day.az/society/1613667.html В Баку водитель внезапно скончался перед автомойкой - ВИДЕО
В Баку водитель внезапно скончался перед автомойкой - ВИДЕО
Минувшим днем в Баку перед автомойкой внезапно скончался мужчина.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Водитель автомобиля марки Hyundai Accent житель города Ширван И.А. заехал на автомойку, чтобы помыть машину. В какой-то момент ему стало плохо, мужчина упал и скончался до приезда скорой.
По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре