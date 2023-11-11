В Баку водитель внезапно скончался перед автомойкой

Минувшим днем в Баку перед автомойкой внезапно скончался мужчина.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Водитель автомобиля марки Hyundai Accent житель города Ширван И.А. заехал на автомойку, чтобы помыть машину. В какой-то момент ему стало плохо, мужчина упал и скончался до приезда скорой.

По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.