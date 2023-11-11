В Гяндже произошла цепная авария

Неподалеку от одного из дворцов торжеств на проспекте Низами Гянджеви в Гяндже произошло ДТП.

Как передает Day.Az, в результате столкновения легковых автомобилей марок Mercedes-Benz, ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106 пострадали Х.Абдуллаев (1986 г.р.) и Н.Мамедов (1989 г.р.).

Мужчины были госпитализированы.

По факту ведется расследование.