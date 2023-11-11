https://news.day.az/society/1613686.html В Гяндже произошла цепная авария - есть пострадавшие
В Гяндже произошла цепная авария - есть пострадавшие
Неподалеку от одного из дворцов торжеств на проспекте Низами Гянджеви в Гяндже произошло ДТП.
Как передает Day.Az, в результате столкновения легковых автомобилей марок Mercedes-Benz, ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106 пострадали Х.Абдуллаев (1986 г.р.) и Н.Мамедов (1989 г.р.).
Мужчины были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
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