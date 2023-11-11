Состоялось торжественное открытие крупнейшей в регионе Baku International Book Fair 2023

В Экспо-центре состоялось торжественное открытие 9-й Бакинской Международной книжной выставки (Baku International Book Fair 2023), организованной министерством культуры Азербайджана при поддержке Caspian Event Organisers, сообщает Day.Az. Выставка посвящена 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

На открытии выступили министр культуры Адиль Керимли, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, представители культуры и науки, депутаты Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в Baku International Book Fair, проходящей с 11 по 15 ноября, принимают участие свыше тридцати организаций из более десяти стран мира, 131 отечественное издательство и предприятие, осуществляющее деятельность в сфере полиграфии и книжной индустрии. По составу участников и представленных организаций и компаний, приглашенных гостей выставка является крупнейшей в регионе. Отрадным фактом стало активное участие в ней в предыдущие годы молодежи, студентов и школьников, которые с огромным интересов осматривали стенды, демонстрирующие шедевры мировой классики, учебники и научные труды, поэзию и детскую литературу. Рейтинг мероприятия значительно вырос благодаря распродаже популярной литературы и титульных изданий, которые охотно приобретали в эти дни посетители.

В рамках выставки будет проведено более 220 мероприятий различного формата, мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, часы чтения и музыки и т.д. В ходе мероприятия азербайджанские издательства будут предлагать 30-50-процентные скидки на книги.

Участники выставки-ярмарки также смогут провести переговоры с местными и иностранными авторами, национальными издательскими и полиграфическими компаниями, заключить взаимовыгодные контракты. Цели выставки - пропаганда культуры чтения, создание площадки для встреч писателей и читателей, налаживания деловых связей между писателями и издателями, развитие книжного дела, продвижение современной литературы и авторов путем предоставления информации о них посетителям выставки.

Секции выставки - издательские и полиграфические предприятия, книжные магазины, детская литература, библиотеки, образовательные учреждения, государственные органы, электронные и аудиокниги, изделия ручной работы.

В мероприятии, кроме азербайджанских писателей, поэтов, известных молодых авторов, также примут участие зарубежные писатели, среди которых Искандер Пала, Тайфун Атмаджа, Юнус Шен, Нимет Йылдырым (Турция), Дмитрий Бак, Дмитрий Данилов, Алексей Сальников, Анастасия Строкина, Вера Богданова (Россия), Нана Эквтимишвили (грузинская писательница, вошедшая в лонг-лист Букеровской премии 2021 года) и Анна Томсон (Великобритания). В выставочном зале организованы мероприятия с участием знаменитых писателей и почетной гостьи - оманской писательницы Джохи Аль-Харти.

Для посетителей выставки от станций метро "Эльмляр Академиясы", "28 Мая" и "Кёроглу" будут курсировать автобусы в направлении Экспо-центра.

Время работы выставки: 10:00 - 20:00.

Вход на выставку свободный.