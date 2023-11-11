https://news.day.az/society/1613725.html В Баку в 8-комнатном доме произошел пожар
В Баку в 8-комнатном доме произошел пожар
На втором этаже двухэтажного 8-комнатного дома общей площадью 210 м2 в Низаминском районе города Баку произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС, во время пожара 2 человека получили ожоги, один из пострадавших - ребенок. Остальная часть дома защищена от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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