В Баку в 8-комнатном доме произошел пожар

На втором этаже двухэтажного 8-комнатного дома общей площадью 210 м2 в Низаминском районе города Баку произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в МЧС, во время пожара 2 человека получили ожоги, один из пострадавших - ребенок. Остальная часть дома защищена от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.