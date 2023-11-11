В Баку ожидается усиление ветра

В Баку ожидается усиление ветра.

Как сообщает Day.Az, информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

Сегодня со второй половины дня и до вечера 12 ноября скорость южного ветра составит 15-18 м/с, временами 20-23 м/с, днем 13 ноября скорость северо-западного ветра временами может достигать 18-23 м/с.