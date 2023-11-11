https://news.day.az/society/1613726.html В Баку ожидается усиление ветра - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку ожидается усиление ветра - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку ожидается усиление ветра.
Как сообщает Day.Az, информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба.
Сегодня со второй половины дня и до вечера 12 ноября скорость южного ветра составит 15-18 м/с, временами 20-23 м/с, днем 13 ноября скорость северо-западного ветра временами может достигать 18-23 м/с.
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