https://news.day.az/society/1613773.html На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей в горных районах Азербайджана ожидается ограниченная видимость.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды, прогнозируемой ночью и утром 12 ноября преимущественно в горных и предгорных районах, на некоторых участках ряда автомагистралей ожидается ограничение предела видимости до 300-800 метров.
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