На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость

На ряде автомагистралей в горных районах Азербайджана ожидается ограниченная видимость.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды, прогнозируемой ночью и утром 12 ноября преимущественно в горных и предгорных районах, на некоторых участках ряда автомагистралей ожидается ограничение предела видимости до 300-800 метров.