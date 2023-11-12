Тяжелое ДТП в Гяндже

- есть погибший и пострадавшие

В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Низами Гянджеви.

Грузовик марки "ЗИЛ" столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ-2106". В результате аварии погиб 1 человек, 2 получили ранения.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.