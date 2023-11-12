https://news.day.az/society/1613776.html Тяжелое ДТП в Гяндже - есть погибший и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Гяндже - есть погибший и пострадавшие
В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Низами Гянджеви.
Грузовик марки "ЗИЛ" столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ-2106". В результате аварии погиб 1 человек, 2 получили ранения.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре