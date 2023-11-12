Цепная авария в Баку

В результате дорожно-транспортного происшествия в Насиминском районе Баку пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на пересечении улиц Хана Шушинского и Вагифа.

Автомобиль марки Nissan столкнулся с автомобилями Hyundai, Lada и Fiat, после чего врезался в дерево.

В результате ДТП водители автомобилей Hyundai и Lada Руслан Агаев и Джавид Мамедов получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется разбирательство.