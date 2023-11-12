https://news.day.az/society/1613785.html Цепная авария в Баку - ФОТО
Цепная авария в Баку - ФОТО
В результате дорожно-транспортного происшествия в Насиминском районе Баку пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на пересечении улиц Хана Шушинского и Вагифа.
Автомобиль марки Nissan столкнулся с автомобилями Hyundai, Lada и Fiat, после чего врезался в дерево.
В результате ДТП водители автомобилей Hyundai и Lada Руслан Агаев и Джавид Мамедов получили травмы различной степени тяжести.
По факту ведется разбирательство.
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