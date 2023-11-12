Источник: Агентство международной информации Trend

В Азербайджане возможно применение системы АРМ ГС (Автоматизированное рабочее место государственного служащего).

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend начальник отдела информационной безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд.

"АРМ ГС в информационной безопасности представляет собой комплекс программно-технических средств, предназначенных для обработки конфиденциальной информации на государственном уровне. Эти системы разрабатываются и применяются органами государственной власти и специальными службами для обеспечения защиты наиболее важных сведений от несанкционированного доступа, утечек и других угроз. АРМ ГС включает в себя специализированные компьютеры, операционные системы, программное обеспечение для шифрования и защиты данных, а также физические меры безопасности, такие как защищенные помещения и контроль доступа. Эти системы строго соответствуют нормативам и стандартам безопасности, установленным национальными и международными организациями, и обеспечивают высокий уровень защиты конфиденциальной информации от угроз различного характера. Во многих странах уже начали внедрять данную систему, включая нашу компанию. Не исключено, что и Азербайджан начнет использовать ее в ближайшем будущем", - сказал он.

Отметим, что компания "СёрчИнформ" - ведущий российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП "Руссофт", член АПКИТ. Аккредитована в качестве ИТ-компании. Более четырех тысяч клиентов в 20+ странах мира.