https://news.day.az/society/1613865.html Вниманию водителей
Вниманию водителей
Завтра на ряде автомагистралей в горных районах Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды, прогнозируемой ночью и утром 13 ноября преимущественно в горных и предгорных районах, на некоторых участках ряда автомагистралей ожидается ограничение предела видимости до 300-800 м.
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