Вниманию водителей

Завтра на ряде автомагистралей в горных районах Азербайджана прогнозируется снижение предела видимости.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды, прогнозируемой ночью и утром 13 ноября преимущественно в горных и предгорных районах, на некоторых участках ряда автомагистралей ожидается ограничение предела видимости до 300-800 м.