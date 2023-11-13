https://news.day.az/society/1613907.html В Гяндже двое мужчин получили ножевые ранения
В Гяндже двое мужчин получили ножевые ранения
В поселке Мехсети города Гянджа произошла поножовщина.
По данным Day.Az, Али Аскеров (1981 года рождения) и Турал Гулиев (1991 года рождения) были госпитализированы с колото-резаными ножевыми ранениями.
Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
По указанному факту проводится расследование.
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