В Гяндже двое мужчин получили ножевые ранения

В поселке Мехсети города Гянджа произошла поножовщина.

По данным Day.Az, Али Аскеров (1981 года рождения) и Турал Гулиев (1991 года рождения) были госпитализированы с колото-резаными ножевыми ранениями.

Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

По указанному факту проводится расследование.