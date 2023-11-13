Когда в школах начнутся осенние каникулы?

С 16 ноября в общеобразовательных школах Азербайджана начинаются пятидневные осенние каникулы в 2023/24 учебном году.

Как сообщилим Day.Az в Министерстве науки и образования, они продлятся до 20 ноября.

Было отмечено, что согласно закону об утверждении "Продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", утвержденному постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 66 от 24 февраля 2020 года, осенние каникулы в школах охватывают период с 16 по 20 ноября - пять дней.