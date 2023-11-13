https://news.day.az/society/1613918.html Когда в школах начнутся осенние каникулы?
Когда в школах начнутся осенние каникулы?
С 16 ноября в общеобразовательных школах Азербайджана начинаются пятидневные осенние каникулы в 2023/24 учебном году.
Как сообщилим Day.Az в Министерстве науки и образования, они продлятся до 20 ноября.
Было отмечено, что согласно закону об утверждении "Продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", утвержденному постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 66 от 24 февраля 2020 года, осенние каникулы в школах охватывают период с 16 по 20 ноября - пять дней.
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