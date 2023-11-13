В Лачине начнет действовать общественный транспорт

В Лачине проведен ряд работ для социального благополучия и комфортного проживания населения. Приоритетным вопросом является обеспечение жителей рабочими местами и принятие необходимых мер в этом направлении. В ближайшее время с целью улучшения передвижения населения здесь начнет действовать общественный транспорт.

Как передает Day.Az, об этом региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ сказал архитектор ООО Bakı Abadlıq Xidməti Эльнур Абдуллаев, говоря об условиях, созданных в городе Лачин.

По его словам, на начальном этапе строительные работы проведены на 712 объектах в центре города Лачина, и в настоящее время работы продолжаются. Из строящихся объектов 75 являются нежилыми, 628 - частными домами, 9 жилых домов из 144 квартир. "С тех пор как Президент Ильхам Алиев 28 мая вручил ключи от домов 20 семьям, переехавшим в Лачин, в общей сложности 315 семей, или 1204 человека, были переселены в город Лачин, а 21 семья, или 94 человека, - в село Забух. В этом месяце в Лачин планируется переселить 75 семей. Наряду с переселением приоритетным вопросом является трудоустройство проживающих здесь жителей. В настоящее время на предприятиях, действующих в городе Лачин, работой обеспечены более 430 жителей. В рамках проделанной работы по обеспечению комфортного проживания населения проложены городские коммуникационные линии, обеспечена подача голубого топлива в город Лачин и село Забух, ведутся работы по подключению в 150 домах, другие дома также в ближайшее время будут обеспечены голубым топливом", - отметил Э.Абдуллаев.

Что касается работ по обеспечению подачи питьевой воды в город Лачин, собеседник агентства сообщил, что завершены. Введены в эксплуатацию 9 водохранилищ, 3 резервуара для сбора дождевой воды, одна установка по очистке сточных вод. "В качестве альтернативы для водоснабжения города Лачин был построен водопровод длиной 8900 метров от источника на территории села Хырманлар на высоте 1800 метров над уровнем моря, и именно по этому трубопроводу в город поступает вся природная родниковая вода. Также построены и введены в эксплуатацию линии отвода дождевой воды и канализации. Все коммуникации были проложены под землей, чтобы не нарушать эстетический облик города. Кроме того, уже капитально отремонтировано и введено в эксплуатацию здание кинотеатра, построенное в Лачине в 1974 году. С 1 мая в городе действуют больница модульного типа, аптека, школа, маркеты, обслуживание населения здесь организовано на высоком уровне. Кроме того, в рамках проекта по организации общественного транспорта на территории города Лачин, подготовленного совместно с Азербайджанским агентством наземного транспорта, составлена карта маршрутных линий, и в ближайшие дни здесь будет запущена деятельность общественного транспорта".