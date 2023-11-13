В Европейской Азербайджанской школе "День Победы" и "День Флага" были отмечены с большим восторгом

3 года назад под руководством Победоносный Верховного Командующего Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана освободили территории, оккупированные в течение более 30 лет. Этот третий годовщинный праздник освобождения наших земель был торжественно отмечен во всей стране 8 ноября - "Днем Победы", символизирующим восстановление национального единства, свободы, справедливости и правды. Благодаря героизму наших погибших которые сражались до последнего момента на поле боя, а также благодаря национальному духу и решимости наших солдат и офицеров, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

Великолепные мероприятия, посвященные 8 и 9 ноября - "Дню Победы" и "Дню Флага", оставили яркие воспоминания во всех наших городах и деревнях.

В частности, в Европейской Азербайджанской Школе было проведено торжественное мероприятие, посвященное "Дню Победы" и "Дню Флага".

В начальном корпусе школы было проведено мероприятие, посвященное "Дню Победы и Дню Флага", с участием всех классов. Камилла Оруджова, руководитель начального отделения образования, открыла мероприятие приветственными словами, предоставляя информацию учащимся о важности отмечания этих великолепных праздников. Затем директор школы, Франческо Банкини, приглашенный на сцену, поздравил всё школьное сообщество с этими значительными праздниками и поделился своими мыслями о сути "Дня Победы" и "Дня Флага", которые являются праздниками героизма, свободы и единства.

После этого был исполнен Государственный гимн Республики Азербайджан, и была соблюдена минута молчания в память дорогих душ наших мучеников, пожертвовавших своей жизнью за родину.

Затем ученики из Центра Раннего Обучения и школьники начальных классов посвященные патриотизму, свободе, национальному единству, независимости, героизму и нашему флагу, читали стихи, исполняли песни и демонстрировали различные активности, связанные с танцами и тематикой. Выражения студентов, полные восторга и чувства патриотизма, отражали их уважение к нашему флагу, свободе и преданность справедливости и праведности.

Мероприятие, организованное в среднем корпусе школы, началось с исполнения Государственного гимна Республики Азербайджан. Затем была соблюдена минута молчания в память драгоценных душ наших мучеников, пожертвовавших своей жизнью за родину.

Директор школы Франческо Банкини выступил, поздравив учеников и сотрудников школы с праздником и подчеркнув важность "Дня Победы", который занимает особое место в истории нашей страны. Затем господин Банкини посоветовал ученикам получить хорошее образование и служить своей стране, чтобы защитить эту победу и привести страну к более светлому будущему.

Затем ученики представили стихи, танцы и сценки посвященные патриотизму в честь "Дня Победы".

Директор Ф. Банкини пригласил Экбера Гусейева и Байлара Эминова на сцену, сотрудников школы, участвовавших в Первой Карабахской войне, чтобы выразить им особую благодарность. Они поделились своими воспоминаниями о военные годы и трудностях периода войны с аудиторией, подчеркивая, что служба во имя Родины является священным долгом.

Да упокоят души наших шехидов!

Поздравляем праздниками "День Победы" и "День Флага"!