Осень может быть некомфортным временем для людей, страдающих аллергией

Правильное питание и предпочтение в рационе продуктам, богатым витаминами, укрепляет нашу иммунную систему.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал врач Центра планирования семьи Министерства здравоохранения Нушаба Гасымова.

- Нушаба ханум, какое влияние может оказать на состояние здоровья людей резкая смена погоды, сезонное уменьшение солнечного света, повышение уровня влажности?

- Осенью в организме человека наблюдается ряд изменений. Обычно наблюдаются бессонница, головные боли, проблемы с пищеварением, а также и другие симптомы. Среди всех этих симптомов некоторые на самом деле вызваны переходом с летнего на осенний ритм жизни, что приводит к усталости организма, вынужденного адаптироваться к изменениям. Они влияют на наш общий баланс гораздо больше, чем мы себе представляем.

С приходом осени дни становятся короче, температура воздуха постепенно снижается и наступает дождливая пора. Пожалуй, самым важным фактором, влияющим на состояние нашего организма, является уменьшение светового дня. Это изменение влияет на наше настроение и делает нас более склонными к легким состояниям тревоги и меланхолии. Сезонное аффективное расстройство - это состояние, при котором люди чувствую дискомфорт ввиду недостатка солнечного света в этот период.

Усталость - распространенный синдром, связанный с сезонными изменениями, вызывающими утомляемость, плохую концентрацию внимания, тошноту и др. Одним из лучших способов борьбы со сменой времени года - это проведение времени на свежем воздухе и медитация.

В целом, в эти месяцы люди чувствуют усталость, дискомфорт и тревогу без всякой причины. Конечно, всему этому есть медицинское объяснение. Эти случаи связаны с недостатком витаминов и микроэлементов в организме.

- Нушаба ханум, какие витамины рекомендуется принимать осенью?

- В первую очередь, рекомендуется принимать витамин D, который помогает повысить иммунитет организма против вирусов и одновременно поддерживает центральную нервную систему.

Кроме того, витамин С, который играет важную роль в укреплении нашего иммунитета в холодные месяцы, способен защитить наши иммунные клетки от инородных тел.

Витамины группы В, помимо того, что способствуют усвоению питательных веществ и принимают активное участие в метаболизме, также необходимы для функционирования кровеносной и сердечно-сосудистой системы.

- Каково влияние микроэлементов на организм в осенний период?

- Для улучшения настроения и общего хорошего функционирования организма важны 2 микроэлемента. Это цинк и магний.

В результате дефицита микроэлемента цинка осенью клетки иммунной системы могут прекратить свою активность. В этом случае устойчивость нашего организма к вирусам значительно снижается.

Магний также известен как кофактор витаминов, то есть действует как молекула-помощник. В частности, он принимает активное участие в регуляции всасывания витамина D и обмене нейромедиаторов (биологически активных веществ). При дефиците этого микроэлемента у человека наблюдаются утомляемость, слабость, нарушения сна.

- Что является основной причиной проявления сезонной аллергии?

- Осень может быть некомфортным временем для людей, страдающих аллергией. Поскольку пыльца различных растений способствует аллергическим реакциям. Это может вызвать такие симптомы, как чихание, зуд глаз и заложенность носа.

Во избежание или сведение к минимуму последствий подобных ситуаций необходимо регулярно отслеживать прогноз погоды относительно концентрации пыльцы в воздухе. Также следует ограничить прогулки на свежем воздухе, когда количество пыльцы в воздухе превышает норму. В то же время, важно использовать в помещении очистители воздуха, по рекомендации врача принимать противоаллергические препараты и поддерживать чистоту.

- Каким должен быть рацион питания в эти месяцы?

- Осень дарит нам самый большой урожай фруктов, которые особенно богаты витамином С и другими полезными элементами. В осеннем рационе людям рекомендуется употреблять преимущественно сезонные фрукты и овощи (тыкву, яблоко, сладкий картофель, грибы, бобовые, грецкий орех и др). Эти продукты содержат витамин А, витамин С, бета-каротин, углеводы и полезные жиры.

В рационе необходимо отдавать предпочтение продуктам, богатым витаминами, что, в свою очередь, защищает нас от сезонного гриппа, а главное, укрепляет нашу иммунную систему.

- Влияет ли, резкая смена температуры на физическую активность людей?

- Резкое похолодание погоды и перепады температур значительно сокращают время пребывания людей на открытом воздухе. Несмотря на постепенное снижение среднесуточной температуры, отказываться от активного отдыха является неправильным решением. Прогулки на природе и езда на велосипеде значительно улучшают настроение. В то же время, важно правильно оценить эффективность сезонных видов спорта (тренировки на катке, занятия йогой в домашних условиях, посещение крытых спортивных залов и бассейнов и др). Подобные занятия не только улучшают психоментальное состояние, но и повышают мотивацию.