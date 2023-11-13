https://news.day.az/society/1614007.html Скончался бывший замминистра обороны Азербайджана - ФОТО
Скончался бывший замминистра обороны Азербайджана - ФОТО
В Азербайджане скончался генерал-майор Мухаммед Сарыев, сообщает в понедельник Day.Az.
Согласно информации, М.Сарыев будет похоронен сегодня на II Аллее почетного захоронения.
Отметим, что генерал М.Сарыев занимал различные должности, в том числе заместителя министра обороны Азербайджана.
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