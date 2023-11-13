Скончался бывший замминистра обороны Азербайджана

В Азербайджане скончался генерал-майор Мухаммед Сарыев, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно информации, М.Сарыев будет похоронен сегодня на II Аллее почетного захоронения.

Отметим, что генерал М.Сарыев занимал различные должности, в том числе заместителя министра обороны Азербайджана.