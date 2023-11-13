В Баку прошел фестиваль "Zəfərin İZi":

В Baku Marriott Hotel Boulevard при организации женского сообщества "İZ Community" состоялся большой фестиваль "Zəfərin İZi", приуроченный к третьей годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие прошло при поддержке Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.

Как рассказала Trend Life основатель и руководитель женского сообщества "İZ Community" Рена Наджафзаде-Сададдинова, седьмой по счету фестиваль приурочен к исторической Победе Азербайджана в 44-дневной войне и организован с целью развития женского предпринимательства.

"Ежегодные фестивали женского сообщества "İZ Community" посещают десятки тысяч гостей, и седьмой фестиваль - не исключение. Гостями "Zəfərin İZi" стали общественные деятели, представители культуры и искусства, блогеры, инфлюэнсеры, представители медиа и другие гости. В рамках фестиваля организована ярмарка, на которой 100 женщин-предпринимателей представили свою продукцию, изделия ручной работы. "İZ Community" регулярно проводит мероприятия в поддержку деятельности женщин-предпринимателей, в их числе бизнес-завтраки, бизнес-ланчи, туры, образовательные тренинги и мероприятия в области культуры", - подчеркнула Рена Наджафзаде-Сададдинова.

На мероприятии была представлена интересная программа - были организованы фудкорт, музыкально-танцевальная программа и т.д.

На фестивале были представлены изделия ручной работы, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, сладости и сувениры.