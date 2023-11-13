https://news.day.az/society/1614085.html Ведется реконструкция электросети в ряде сел Лачина
Ведется реконструкция электросети в ряде сел Лачина
В соответствии с поручениями главы государства ОАО "Азеришыг" осуществляет работы по реконструкции электросети в ряде сел Лачинского района.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в ОАО "Азеришыг" (энергооператор Азербайджана).
Сообщается, что в настоящее время обновляются электросети в направлении сел Джагазур, Горчу и Гарагёль. Наряду с этим, в городе Лачин продолжается прокладка подземных линий. В то же время завершается прокладка воздушной линии 35 кВ в направлении сел Шельве, Гарагёль, Загазур и Минкенд.
Отметим, что работы, связанные с реконструкцией электроэнергетического хозяйства, продолжаются параллельно во всех регионах страны.
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