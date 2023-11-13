Последние данные о количестве зараженных коронавирусом за неделю

Обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю зафиксировано 19 новых случаев заражения.

27 человек, заразившихся COVID-19, выздоровели. Скончались 3 человека.

На данный момент в стране выявлено 834 114 случаев заражения коронавирусом. 823 716 человек прошли лечение и выздоровели. В настоящее время насчитывается 37 активных больных. На сегодня умерли от коронавируса 10 361 человек.