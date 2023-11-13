Продолжается строительство моста через реку Гудьялчай

На 27-м км автодороги республиканского значения Гяндоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией на месте обрушившегося из-за паводковых вод автомобильного моста через реку Гудьялчай полным ходом идет процесс строительства нового моста.

Как сообщает в понедельник Day.Az, длина нового двухпролетного моста составит 66 метров, ширина - 14,5 метра.

Уже завершены строительство опор и колонн моста, монтаж эстакадных балок. В настоящее время ведутся подготовительные работы для бетонирования балок. Кроме того, в русле реки продолжается строительство защитной дамбы и подпорных стен.

Работы ведутся непрерывно для завершения строительства моста в короткие сроки.

Напомним, что до того, как будет построен новый мост, в этом районе введена в эксплуатацию альтернативная дорога для обеспечения комфортного передвижения граждан. Дорога длиной 200 метров проложена примерно в 50 метрах к западу от моста.

Кроме того, в качестве временной альтернативной дороги водители могут использовать дорогу, проходящую по территории села Гымылгышлак Хачмазского района.