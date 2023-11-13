Что стало с воздухом в Баку?

В Баку содержание окиси углерода и сернистого газа в атмосфере превысило норму.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется посредством автоматических станций на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт и Гянджа.

На основе анализа данных, полученных со станций, в течение суток содержание окиси углерода в Баку было выше нормы в 1,4 раза, сернистого газа - в 1,1 раза, в Сумгайыте содержание оксида азота-4 в атмосфере было в 1,2 раза выше нормы.

Причины этого связаны с интенсивным движением транспорта, деятельностью промышленных предприятий.